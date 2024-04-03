Фото предоставлены пресс-службой компании «Уральские Авиалинии»

УрБК, Москва, 09.09.2025. «Уральские авиалинии» отправили миллионного пассажира из аэропорта Жуковский в Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.«Уральские авиалинии» вручили путешественникам Марине и Михаилу подарочный сертификат на бесплатный перелет по любому направлению из Жуковского. Кроме того, счастливую семью ждал набор сувениров и повышенный комфорт: обслуживание в бизнес-зале аэропорта перед вылетом.«Для нас большая честь быть первым авиаперевозчиком, который девять лет назад поверил в успех аэропорта «Жуковский» и открыл здесь регулярные рейсы. Сегодня мы соединяем Жуковский с Калининградом, Таджикистаном, Азербайджаном, Киргизией и Узбекистаном. То, что юбилейный пассажир отправился именно нашим рейсом в Самарканд, — яркое подтверждение востребованности наших маршрутов», — отметил представитель авиакомпании в Жуковском Дмитрий Ленченко.Марина оставила также памятное послание с теплыми пожеланиями следующему миллионному пассажиру, который, как ожидается, пройдет регистрацию в 2026 году. Эта «капсула времени» будет вскрыта в честь нового рекорда.