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Компания «Уральские авиалинии» зарегистрировала миллионного пассажира 2023 года в аэропорту Пулково

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) зарегистрировали миллионного пассажира, который в этом году вылетел рейсом «Уральских авиалиний». Им стала педагог из Хабаровского края, которая с группой детей вылетала из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.

Юбилейного пассажира поздравили представители авиакомпании и аэропорта. Педагогу вручили сертификат на два бесплатных авиабилета на рейсы «Уральских авиалиний» по России и фирменную футболку Пулково.

Для школьников, которых сопровождала учитель, также подготовили памятные подарки.

«Этот год богат на события: 28 декабря будет 30 лет авиакомпании, 12 марта исполнилось пять лет представительству «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербурге и третий год подряд отмечаем миллионного пассажира, что уже стало доброй традицией. Причем в 2021 году мы зарегистрировали миллионного пассажира в декабре, в прошлом — в ноябре, в этом году торжественное событие наступило еще на месяц раньше», — отметила генеральный представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербурге Елена Икчурина.
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