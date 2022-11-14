Компания «Уральские авиалинии» зарегистрировала миллионного пассажира 2023 года в аэропорту Пулково

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. «Уральские авиалинии» в минувшую пятницу зарегистрировали миллионного пассажира, ...14.12.2021 «Уральские авиалинии» перевезли миллионного пассажира с начала года в аэропорту Пулково
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. На прошлой неделе «Уральские авиалинии» поприветствовали миллионного пассажира ...23.10.2015 «Уральские авиалинии» перевезли миллионного пассажира аэропорта Челябинск
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла миллионного пассажира международного ...16.05.2013 С начала года «Уральские авиалинии» перевезли более 1 млн человек
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 16 мая состоялась торжественная церемония награждения миллионного пассажира ...16.05.2013 С начала года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезло более 1 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2013. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 16 мая состоялась торжественная церемония ...