Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Делегация Свердловской области совершила визит в Кыргызскую Республику. В ходе поездки были проведены многочисленные встречи и мероприятия, посвященные обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в областях образования, культуры, инвестиций, энергетики, машиностроения, транспорта, туризма, легкой и перерабатывающей промышленности.Отметим, что делегацию Среднего Урала возглавил заместитель губернатора Василий Козлов. Он рассказал, что свердловский бизнес договорился нарастить поставки в регион киргизской плодоовощной продукции.«Киргизия известна экологически чистыми овощами и фруктами благодаря природным условиям и традициям органического земледелия. Свердловские компании, участвующие в визите в Бишкек, уже много лет работают с импортом товаров из-за рубежа. Считаю, это является благоприятным условием для перехода от установления первичного знакомства к заключению договоров о прямых поставках. Более того, присутствие Киргизии в Евразийском экономическом союзе позволяет импортировать продукцию, исключая прохождение таможенных процедур», — цитирует слова Василия Козлова региональный департамент информполитики.Представители уральской делегации озвучили заинтересованность в импорте свежей и переработанной плодоовощной продукции руководству предприятий-членов Ассоциации развития агропромышленного комплекса Киргизии. Первыми итогами встречи стали предварительные договоренности о поставках консервированных и свежих томатов, кукурузы в початках, лука, моркови, тыквы, а также яблок и клубники. Свердловским предпринимателям интересно поставлять и киргизские деликатесы, включая мясо яка и форель.«Кыргызскую Республику и Свердловскую область связывают давние дружественные и деловые связи. Успешно налажен экспорт в эту страну продукции екатеринбургского Жирового комбината, уральских свинокомплексов и мясокомбината «Сибагро», кондитерского дома «Слада», Свердловского птицеводческого завода и Свердловского селекционно-генетического центра. При этом поставки из Киргизии помогут частично закрыть потребности в ранних овощах и фруктах, что особенно нужно весной жителям Урала», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.В состав делегации также вошли руководители четырех учреждений высшего образования и общественной организации «Белая трость». Цель визита заключалась не только в развитии партнерских связей в сфере сельского хозяйства, но и в продвижении продукции региональных предприятий для горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической и медицинской отраслей, а также в подготовке кадров и в решении вопросов по проведению совместных тематических культурных и гуманитарных мероприятий, в том числе, приуроченных к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.Василий Козлов рассказал, что свердловские предприятия проявляют стабильный интерес к сотрудничеству с республикой. По его словам, уральские компании готовы локализовать производства на территории Кыргызской Республики.Он также предложил компетенции региональных предприятий для горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической и медицинской отраслей Киргизии.«Формат прямого диалога — один из самых действенных механизмов развития сотрудничества, тем более, в столь гостеприимной стране. Кыргызстан занимает особое место в наших международных и внешнеэкономических связях. С 2021 года объем двусторонней торговли Свердловской области с Киргизией вырос более чем в 4 раза. Мы готовы предложить развитие сотрудничества в сферах промышленности и технологий, здравоохранения и образования. Киргизский рынок, безусловно, представляет значительный интерес для предприятий нашего региона», — отметил В. Козлов.По его словам, уральские компании и организации обладают компетенциями по оказанию инжиниринговых услуг по проектированию объектов горно-металлургического комплекса.В свою очередь, зампредседателя киргизского правительства Данияр Амангельдиев на встрече в Бишкеке с Василием Козловым предложил восстановить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и международным аэропортом Иссык-Куль, прерванное три года назад. Открытие этого маршрута, как ожидается, приведет к увеличению туристических потоков между регионами.