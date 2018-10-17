Компания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Дальнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным ...03.09.2018 «Уральские авиалинии» осуществляют продажу льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов в рамках ...21.08.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает продажу билетов по субсидированным тарифам с Дальнего Востока
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает продажу авиабилетов по субсидируемым ...14.03.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает продажу билетов на субсидированные перевозки
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 15 марта 2014 года открывает продажу авиабилетов ...06.03.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает бронирование билетов на субсидированные перевозки из городов Дальнего Востока
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает предварительное бронирование ...