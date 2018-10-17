Компания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Дальнего Востока

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по льготным тарифам в Калининград и на Дальний Восток

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным ...