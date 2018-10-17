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Компания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Дальнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Дальнего Востока. Для получения льготы необходимо заполнить заявку на сайте перевозчика.

Приобрести льготные билеты можно на маршруты из Благовещенска и Хабаровска до Санкт-Петербурга и обратно. Право на льготный перелет имеют граждане РФ с пропиской в городах Дальнего Востока.

Также авиакомпания предложила билеты льготным категориям граждан по следующим маршрутам с оборотом: Благовещенск — Москва, Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Санкт-Петербург, Владивосток — Южно-Сахалинск, Иркутск — Санкт-Петербург, Хабаровск — Санкт-Петербург.

Льготы при покупке билетов имеют пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II и III группы, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Продажа и вылеты — до 31 декабря 2024 года. Количество билетов на рейсе ограничено.

С подробной информацией о правилах приобретения билетов по субсидируемым и льготным тарифам и о том, кто может воспользоваться предложением, можно ознакомиться на сайте перевозчика.
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