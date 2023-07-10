«Уральские авиалинии» снизили цены на билеты на рейсы из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. С 23 июля 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы из ...13.07.2020 «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Хабаровск пять раз в неделю
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2020. С 27 июля по 29 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы по ...22.06.2020 «Уральские авиалинии» удвоили число рейсов из Екатеринбурга в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза увеличит количество рейсов из ...26.03.2020 Авиакомпания «Уральские авиалинии» в апреле увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в апреле увеличит число рейсов из Екатеринбурга в ...27.11.2018 «Уральские авиалинии» запустили спецпредложение на перелеты по маршруту Москва — Калининград — Москва
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость авиабилетов по маршруту Москва — ...