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Вчера, 10:02

«Уральские авиалинии» снизили цены на билеты на рейсы из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на билеты по субсидированным тарифам на направление Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург. Предложение будет действовать с 4 сентября по 24 декабря, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Для детей стоимость перелетов будет начинаться от 3 тыс. 750 руб., для льготных категорий граждан — от 5 тыс. Рейсы из Екатеринбурга выполняются по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам в 15.30, а также по средам и воскресеньям в 13.15.
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