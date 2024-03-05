Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября приступает к выполнению нового прямого рейса Сочи — Баку — Сочи

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября приступает к выполнению нового прямого рейса U6-2663/2664 Сочи — Баку — Сочи. Билеты уже в продаже, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, полеты будут выполняться два раза в неделю по следующему расписанию: Сочи — Баку по понедельникам с вылетом в 14.00 мин., и четвергам с вылетом в 15.00 мин. Время в пути — 1 ч 55 мин.



Баку — Сочи по вторникам с вылетом 02.25 мин. и пятницам с вылетом в 03.30 мин., время в пути составит 2 часа.



Напомним, что авиакомпания выполняет рейсы в столицу Азербайджана из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.