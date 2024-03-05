Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября приступает к выполнению нового прямого рейса Сочи — Баку — Сочи

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по ...08.06.2021 «Уральские авиалинии» приступили к выполнению нового рейса Омск — Баку
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению прямого рейса Омск — Баку — ...30.01.2020 «Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов в Израиль
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает частоту выполнения рейсов в Израиль. Об ...02.10.2018 «Уральские авиалинии» в ноябре начинают полеты из Сочи в Баку
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. С 3 ноября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты по маршруту ...10.12.2015 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о полетах этой зимой по маршруту Нижний ...