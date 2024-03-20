«Уральские авиалинии» возобновила перелеты в Самарканд из Домодедово

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. С 31 марта 2024 года авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению прямых ...27.12.2023 «Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск новых прямых рейсов в Узбекистан. ...09.01.2018 «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Москва — Варшава
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 28 декабря 2017 года успешно выполнила первый рейс ...24.06.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начало выполнять рейс Екатеринбург — Самарканд
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начало регулярные полеты из Екатеринбурга во ...14.04.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. С 1 июня 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по ...