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Вчера, 16:00

«Уральские авиалинии» возобновила перелеты в Самарканд из Домодедово

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Компания «Уральские авиалинии» возобновила полеты в Самарканд из аэропорта Домодедово. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Полеты будут производиться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, четверг и субботу.

«Полеты запланированы четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы — в 19.25. Время в пути составляет четыре часа. Обратно самолет возвращается на следующие сутки, прилет в Домодедово в 04.50». — говорится в сообщении.

Напомним, что авиакомпания уже выполняет рейсы в Самарканд из Екатеринбурга и подмосковного аэропорта Жуковский.
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