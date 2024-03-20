«Уральские авиалинии» возобновила перелеты в Самарканд из Домодедово

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Компания «Уральские авиалинии» возобновила полеты в Самарканд из аэропорта Домодедово. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.



Полеты будут производиться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, четверг и субботу.



«Полеты запланированы четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы — в 19.25. Время в пути составляет четыре часа. Обратно самолет возвращается на следующие сутки, прилет в Домодедово в 04.50». — говорится в сообщении.



Напомним, что авиакомпания уже выполняет рейсы в Самарканд из Екатеринбурга и подмосковного аэропорта Жуковский.