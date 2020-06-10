«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 8 февраля

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля 2020 года возобновит прямые рейсы, ...18.09.2018 «Уральские авиалинии» открывают несколько прямых рейсов из Анапы в Армению и Киргизию
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. С 29 октября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые регулярные ...15.02.2013 ЗАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва—Бишкек
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый регулярный рейс Москва—Бишкек. Рейс ...15.01.2013 Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открывает рейсы из Екатеринбурга в Киев
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2013. Новая для аэропорта «Кольцово» авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 1 ...07.09.2009 В дни празднования 60-летия КНР ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит регулярные рейсы в Пекин
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2009. В дни празднования 60-летия КНР ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит ...