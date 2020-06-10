«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 8 февраля

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. С 8 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул (Турция) и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Из Кольцово вылет будет осуществляться в 11.45, прилет — в 15.00, а из аэропорта в Стамбуле — в 16.30 и 23.15 соответственно.



«Расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, ведь оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов», — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.