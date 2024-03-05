«Уральские авиалинии» объявили о возможной задержке рейсов из Екатеринбурга из-за необходимости обработки бортов противообледенительной жидкостью

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Информация об этом ...05.03.2024 «Уральские авиалинии» с 6 апреля начнут выполнять субботние рейсы по маршруту Сочи — Дубай — Сочи
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по ...05.02.2024 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 8 февраля
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. С 8 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярные прямые рейсы из ...15.11.2023 В аэропорту Кольцово задержаны восемь рейсов из-за снегопада
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за погодных условий задержаны восемь рейсов. ...18.07.2014 Аэропорт Кольцово опроверг информацию о задержке рейсов в связи с событиями на Украине
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. Задержки рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово не носили массового характера и ...