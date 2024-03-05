«Уральские авиалинии» объявили о возможной задержке рейсов из Екатеринбурга из-за необходимости обработки бортов противообледенительной жидкостью

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Компания «Уральские авиалинии» объявила о возможных задержках рейсов из Екатеринбурга в связи с необходимостью обработки бортов противообледенительной жидкостью. Сообщение опубликовано в Telegram-канале перевозчика.



«Для обеспечения безопасности полетов при температурах ниже плюс 5 градусов и выпадении осадков каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету, поэтому возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут. Убедительно просим следить за текущим расписанием вылетов и прилетов на онлайн-табло аэропорта или авиакомпании», — говорится в предупреждении.



Также перевозчик сообщил, что в связи с резким изменением погодных условий в районе аэропорта Кольцово прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня скорректировано расписание рейсов U6 295 Екатеринбург — Иркутск, U6 173 Екатеринбург — Хабаровск, U6 317 Екатеринбург — Сочи и U6 2949 Екатеринбург — Ереван.