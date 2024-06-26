В Свердловской области к началу следующей недели потеплеет до 29 градусов

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В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля

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УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с 19 по 21 мая ожидается дневная температура в районе +27 ...