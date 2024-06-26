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Вчера, 17:01

В Свердловской области к началу следующей недели потеплеет до 29 градусов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области к 1 июля потеплеет до 29 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в воскресенье ночью температура воздуха в области будет опускаться до 6 градусов, однако уже днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. В понедельник ночью будет 14 градусов тепла, днем — уже плюс 29. При этом в регионе сохранятся осадки, ветер ожидается преимущественно западный со скоростью 3-9 м/с.

В Екатеринбурге в эти дни ночью прогнозируется от 8 до 13 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до 24-28 градусов. Ночью возможны кратковременные дожди, ветер будет преимущественно западный со скоростью 3-9 м/с.

Напомним, что завтра в регионе ожидается похолодание.
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