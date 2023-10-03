На Среднем Урале к концу недели синоптики обещают похолодание

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...12.08.2024 В Свердловской области в первой половине недели будет пасмурно и прохладно
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Свердловской области в начале недели ожидается пасмурная и прохладная погода. Об этом ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...