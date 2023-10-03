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На Среднем Урале к концу недели синоптики обещают похолодание

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, до конца текущей недели днем воздух в регионе будет прогреваться до 17 градусов, однако уже в воскресенье в светлое время суток температура снизится до 12 градусов. По ночам температура будет опускаться до 0 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до 3 градусов ниже нуля. Осадки синоптики обещают только в воскресенье. Ветер все эти дни ожидается преимущественно юго-западный, от 2 до 8 м/с, с порывами до 13 м/с.

В Екатеринбурге во второй половине недели по ночам воздух будет остывать до 2 градусов выше нуля, днем ожидается 14-17 градусов тепла, в воскресенье также придет похолодание. Ветер преимущественно юго-западный, до 8 м/с, осадки синоптики обещают только в последний день недели.
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