УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

На Среднем Урале к концу недели синоптики обещают похолодание

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Свердловской области в начале недели ожидается пасмурная и прохладная погода. Об этом ...

В Свердловской области в первой половине недели будет пасмурно и прохладно

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...

В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля

В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...