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В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах температура будет опускаться до минус 40 градусов, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По данным синоптиков, среднесуточные температуры опустятся на 17 градусов ниже климатической нормы. 7 и 8 декабря будет малооблачно, без осадков, днем температура в регионе будет опускаться до минус 36 градусов, ночью — до минус 40 градусов, в низменностях — до минус 44 градусов. 9 декабря также сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. Днем температура будет опускаться до минус 34 градусов, ночью — до 39 градусов.

В Екатеринбурге в ближайшие дни будет пасмурно, без осадков. Днем температура опустится до минус 30 градусов, ночью — до минус 36 градусов.
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