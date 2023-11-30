В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...27.11.2023 К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...16.11.2023 В ближайшую неделю температура воздуха в Свердловской области опустится до климатической нормы
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В ближайшие двое суток на территорию Свердловской области начнет поступать холодный ...19.05.2023 В Свердловской области в выходные потеплеет до +27 градусов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с 19 по 21 мая ожидается дневная температура в районе +27 ...