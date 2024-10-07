В Свердловской области в середине недели потеплеет до 10 градусов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области в середине недели ожидается снег. Об этом сообщается на сайте ...16.09.2024 В Свердловской области бабье лето продлится до середины недели
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области до середины недели продлится бабье лето. Об этом сообщается на ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...11.03.2024 В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...