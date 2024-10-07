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В Свердловской области в середине недели потеплеет до 10 градусов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Свердловской области к середине недели ожидается потепление до 10 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По ночам в регионе температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля, из-за чего на дорогах сохранится гололедица. Осадков не ожидается, погода будет преимущественно солнечной. Днем воздух будет прогреваться до 4-10 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный, до 8 м/с.

В Екатеринбурге в начале недели ожидается малооблачная погода, без осадков, гололедица. Ночью температуры будут опускаться до 5 градусов ниже нуля, днем подниматься до 9 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный, до 8 м/с.
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