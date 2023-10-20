«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск новых прямых рейсов в Узбекистан. Маршруты станут доступны с 13 января 2024 года, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, с 13 января три раза в неделю будут осуществляться перелеты Екатеринбург — Ташкент — Екатеринбург и Домодедово — Карши — Домодедово.



Два раза в неделю будут осуществляться рейсы Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург, Екатеринбург — Фергана — Екатеринбург, Екатеринбург — Наманган — Екатеринбург, Домодедово — Наманган — Домодедово.



Также в расписании появятся еженедельные рейсы Самара — Ташкент — Самара и Красноярск — Ташкент — Красноярск, а рейсы Жуковский — Ташкент — Жуковский будут осуществляться ежедневно.