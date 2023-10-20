«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В преддверии осенних каникул у российских школьников компания «Уральские авиалинии» ...16.03.2020 «Уральские авиалинии» временно отменяют рейсы в Узбекистан из-за коронавируса
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. В связи с введенными ограничениями на авиасообщение между РФ и Республикой Узбекистан ...22.11.2018 «Уральские авиалинии» предоставляют скидки на полеты в Узбекистан и обратно
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет скидки на полеты в Узбекистан и ...04.03.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты из Ташкента в Самару
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2010. С 30 марта 2010 г. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает осуществлять полеты ...16.01.2009 С 15 февраля 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новые еженедельные рейсы из аэропорта Толмачево (Новосибирск)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2009. С 15 февраля 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новые ...