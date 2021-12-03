«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Армению

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск новых прямых рейсов в Узбекистан. ...03.12.2021 Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Санкт-Петербурга и Новосибирска в Дубай
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск рейсов из Санкт-Петербурга и ...28.07.2020 «Уральские авиалинии» с 10 августа запускают чартерные рейсы в Турцию
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 августа приступает к выполнению чартерных ...19.03.2020 «Уральские авиалинии» сократили число рейсов из РФ в Таджикистан, Киргизию, Армению и Азербайджан
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2020. «Уральские авиалинии» корректирует полетную программу из российских городов в ...17.11.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Москва
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. Еще один вечерний рейс появится на направлении Екатеринбург — Москва — Екатеринбург. ...