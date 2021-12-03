«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Армению

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск новых прямых рейсов в Армению. Новые маршруты станут доступны с 13 января 2024 года, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, с 13 января по средам, пятницам, субботам и воскресеньям будут осуществляться перелеты по маршруту Екатеринбург — Ереван — Екатеринбург. Также ежедневно можно будет улететь в Армению рейсом Домодедово — Ереван — Домодедово.