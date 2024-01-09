УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:44

«Уральские авиалинии» с 26 апреля возобновят регулярные прямые рейсы в Баку из аэропорта Жуковский

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Компания «Уральские авиалинии» возобновит регулярные прямые рейсы в столицу Азербайджана из аэропорта Жуковский. Полеты начнутся с 26 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика.

Авиаперелеты по маршруту Жуковский — Баку будут выполняться по пятницам и субботам в 20.30, в обратном направлении — по субботам и воскресеньям в 01.45.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.01.2024 Компания «Уральские авиалинии» с 13 января запустит рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. С 13 января 2024 года компания «Уральские авиалинии» запустит регулярное прямое ...

27.05.2022 «Уральские авиалинии» запускают новые авиарейсы из Жуковского в Сочи и Калининград

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Жуковского в Сочи и Калининград, а также в ...

17.12.2021 «Уральские авиалинии» с 20 декабря запускают рейсы из России в Казахстан

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 декабря запускает регулярные рейсы в Казахстан. ...

11.01.2019 Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на полеты в Прагу и Рим из подмосковного Жуковского

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты по маршрутам из Жуковского в ...

19.05.2017 «Уральские авиалинии» запускают новый рейс из Жуковского в Рим

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс из международного аэропорта ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (100)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18