«Уральские авиалинии» с 26 апреля возобновят регулярные прямые рейсы в Баку из аэропорта Жуковский

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Компания «Уральские авиалинии» возобновит регулярные прямые рейсы в столицу Азербайджана из аэропорта Жуковский. Полеты начнутся с 26 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика.



Авиаперелеты по маршруту Жуковский — Баку будут выполняться по пятницам и субботам в 20.30, в обратном направлении — по субботам и воскресеньям в 01.45.