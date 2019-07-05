Из Кольцово впервые после пандемии COVID-19 вылетел самолет рейсом до Пекина

«Уральские авиалинии» отмечают 10-летие рейса Екатеринбург — Пекин

УрБК, Москва, 05.07.2019. Сегодня, 5 июля 2019 года, состоится юбилейный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из ...