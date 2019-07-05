Из Кольцово впервые после пандемии COVID-19 вылетел самолет рейсом до Пекина

УрБК, Москва, 05.07.2019. Сегодня, 5 июля 2019 года, состоится юбилейный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из ...27.10.2015 «Уральские авиалинии» запустили рейс Екатеринбург — Бангкок с посадкой в Пекине
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс по маршруту Екатеринбург — ...21.07.2015 «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс Санкт-Петербург — Тбилиси
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 20 июля 2015 года выполнила первый рейс по новому ...16.10.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» установило промо-тариф 300 евро на направлении Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2009. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввело промо-тариф на направлении Екатеринбург — ...06.07.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыло рейс Екатеринбург — Пекин
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2009. Накануне вечером на летном поле аэропорта Екатеринбурга состоялось торжественное ...