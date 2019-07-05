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Из Кольцово впервые после пандемии COVID-19 вылетел самолет рейсом до Пекина

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин — впервые после пандемии COVID-19 отправились 80 человек и багаж весом 989 кг. Это первый рейс за последние четыре года, когда были введены ограничения, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Первый рейс обошелся без нарушений — никто из пассажиров не пытался нарушить таможенные правила», — сообщил первый заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Как сообщалось ранее, компания «Уральские авиалинии» с 4 апреля возобновит полеты из Екатеринбурга в Пекин, которые будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.
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