С 4 апреля «Уральские авиалинии» запустят регулярные рейсы из Екатеринбурга в Китай

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Компания «Уральские авиалинии» с 4 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Китай и обратно. Прилеты будут осуществляться в аэропорт Дасин в Пекине, сообщает пресс-служба перевозчика.



Вылеты будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. Кроме того, планируется, что с мая этого года возобновятся полеты из Екатеринбурга в Харбин.