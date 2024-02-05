С 4 апреля «Уральские авиалинии» запустят регулярные рейсы из Екатеринбурга в Китай

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. С 8 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярные прямые рейсы из ...09.01.2024 Компания «Уральские авиалинии» с 13 января запустит рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. С 13 января 2024 года компания «Уральские авиалинии» запустит регулярное прямое ...21.07.2023 «Уральские авиалинии» запускают дополнительные рейсы между Екатеринбургом и Калининградом
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 августа запускает дополнительные рейсы ...07.06.2023 «Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Компания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — ...09.04.2015 Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы в Санкт-Петербург из Читы, Барнаула и Казани
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые рейсы в Санкт-Петербург. Как ...