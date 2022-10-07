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Из Екатеринбурга в октябре возобновятся регулярные авиарейсы на Гоа

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Авиаперевозчик «Аэрофлот» с 3 октября возобновит регулярные рейсы на Гоа из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»), сообщает пресс-служба аэропорта.

«Полеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам — в 23.50, по пятницам — в 22.20. Отправления с Гоа по средам и воскресеньям — в 8.05, по субботам — в 6.35. Указано местное время. Время в пути составит около 7 часов», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отметим, что ранее рейсы по маршруту Екатеринбург — Гоа «Аэрофлот» выполнял до 30 марта 2023 года.

Добавим, что в июле российские авиакомпании перевезли 11 млн 568 тыс. человек, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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