Из Екатеринбурга в октябре возобновятся регулярные авиарейсы на Гоа

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. В международном аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») появится новый ...16.08.2022 Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines начал выполнять рейсы из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять полеты из международного ...28.04.2021 С 8 мая в аэропорту Кольцово возобновятся перелеты из Екатеринбурга в Минск
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет ...19.03.2021 Turkish Airlines начнут выполнять рейсы из Кольцово с 29 апреля
В Екатеринбурге аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет рейсы в Стамбул турецкой ...19.03.2021 Turkish Airlines начнут выполнять рейсы из Кольцово с 29 апреля
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет ...