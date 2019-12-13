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Вчера, 15:22

Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 5,3%

УрБК, Москва, 25.08.2023. Российские авиакомпании за июль перевезли 11 млн 568 тыс. человек. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» на основе данных Росавиации.

Добавим, что на прошлой неделе туристическое сообщество Урала подвело предварительные итоги летнего сезона. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты.
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