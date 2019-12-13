Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 5,3%

УрБК, Москва, 13.12.2019. Российские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года перевезли 119,2 млн человек, что на 10,6% ...14.10.2019 Российские авиакомпании увеличили перевозки за девять месяцев на 10,7%
УрБК, Москва, 14.10.2019. Российские авиакомпании с января по сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом ...26.07.2019 Российские авиакомпании в I полугодии увеличили перевозки на 12,1%
УрБК, Москва, 26.07.2019. Российские авиакомпании в январе-июне 2019 года перевезли 57,679 млн пассажиров, что на 12,1% ...24.03.2017 Авиакомпании России в январе-феврале увеличили перевозки пассажиров на 19,3%
УрБК, Москва, 24.03.2017. Российские авиакомпании перевезли в январе-феврале 2017 года 12,7 млн пассажиров, что на ...02.09.2013 Российские авиакомпании в январе-июле 2013 года увеличили перевозки пассажиров на 16%
УрБК, Москва, 02.09.2013. Российские авиакомпании за январь-июль 2013 года увеличили перевозки пассажиров на 16,3% по ...