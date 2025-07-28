«Уральские авиалинии» возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик

«Уральские авиалинии» с 5 августа запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. «Уральские авиалинии» с 5 августа запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик, ...