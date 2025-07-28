«Уральские авиалинии» возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик

УрБК, Москва, 28.09.2025. «Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик. Авиагавань Геленджика приняла ...21.07.2025 «Уральские авиалинии» с 5 августа запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. «Уральские авиалинии» с 5 августа запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик, ...16.05.2024 «Уральские авиалинии» 16 мая выполнили первый прямой рейс из Владивостока в Пекин
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила прямые рейсы по маршруту Владивосток — ...01.06.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2010. Сегодня ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по новому ...14.04.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. С 1 июня 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по ...