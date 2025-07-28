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«Уральские авиалинии» возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. «Уральские авиалинии» возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик
Фото предоставлено пресс-службой Уральских авиалиний

Первый рейс после почти четырехлетнего перерыва совершил Airbus А319, который, согласно традиции, встретили в Кольцово водной аркой. Перелет прошел практически с полной коммерческой загрузкой.

Прямые рейсы в Геленджик из Екатеринбурга осуществляются в период летней навигации три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам.

Ранее «Уральские авиалинии» открыли полеты в Геленджик из Москвы. Вылеты осуществляются до конца летней навигации по четвергам и воскресеньям из Домодедово.
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