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Вчера, 16:36

«Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик

УрБК, Москва, 28.09.2025. «Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик. Авиагавань Геленджика приняла первый рейс из Домодедово, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Первый рейс прилетел с полной загрузкой. Количество пассажиров составило 158 человек, а время в пути — 3 часа и 15 минут. Рейсы будут выполнятся по четвергам и воскресеньям до конца летней навигации.

Отметим, что «Уральские авиалинии» с 5 августа откроют полеты в Геленджик из Екатеринбурга. Частота полета составит три раза в неделю. Билеты уже находятся в продаже.
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