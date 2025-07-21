«Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. «Уральские авиалинии» с 5 августа запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик, ...10.04.2025 «Уральские авиалинии» возобновят прямые рейсы из Москвы во Владикавказ и обратно
УрБК, Москва, 10.04.2025. «Уральские авиалинии» возобновят полеты по маршруту Москва — Владикавказ — Москва в период ...09.01.2018 «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Москва — Варшава
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 28 декабря 2017 года успешно выполнила первый рейс ...01.06.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2010. Сегодня ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по новому ...14.04.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. С 1 июня 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по ...