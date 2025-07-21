«Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик

УрБК, Москва, 28.09.2025. «Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик. Авиагавань Геленджика приняла первый рейс из Домодедово, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Первый рейс прилетел с полной загрузкой. Количество пассажиров составило 158 человек, а время в пути — 3 часа и 15 минут. Рейсы будут выполнятся по четвергам и воскресеньям до конца летней навигации.



Отметим, что «Уральские авиалинии» с 5 августа откроют полеты в Геленджик из Екатеринбурга. Частота полета составит три раза в неделю. Билеты уже находятся в продаже.