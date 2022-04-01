«Уральские авиалинии» возобновят прямые рейсы из Москвы во Владикавказ и обратно

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Компания «Уральские авиалинии» с началом летней навигации запускает пять новых рейсов в ...16.07.2020 «Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов в Москву из Омска, Барнаула и Иркутска
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает дополнительные рейсы в Москву для жителей ...30.06.2020 «Уральские авиалинии» открывают новый рейс Москва — Владикавказ
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 11 июля приступает к выполнению нового прямого ...10.12.2018 «Уральские авиалинии» открывает ежедневный рейс из Сургута в Москву
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс по новому маршруту Сургут — Москва ...17.11.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Москва
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. Еще один вечерний рейс появится на направлении Екатеринбург — Москва — Екатеринбург. ...