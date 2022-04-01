«Уральские авиалинии» возобновят прямые рейсы из Москвы во Владикавказ и обратно

УрБК, Москва, 10.04.2025. «Уральские авиалинии» возобновят полеты по маршруту Москва — Владикавказ — Москва в период летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Рейс U6-1387 Москва — Владикавказ будет осуществлять вылет из Домодедово в 10:00. Время прибытия во Владикавказ — 13:10. Время в пути — 3 часа 10 минут.



Рейс U6-1388 Владикавказ — Москва будет вылетать из Владикавказа в 14:10 и прибывать в Домодедово в 17:00. Время в пути составит 2 часа 50 минут.



Время вылета/прилета — по местному времени аэропортов. Для пассажиров из Омска, Барнаула и Иркутска, направляющихся во Владикавказ и обратно, предусмотрена удобная стыковка в Домодедово.