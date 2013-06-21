«Уральские авиалинии» могут возобновить полеты в Геленджик

Материалы по теме

«Уральские авиалинии» ввели спецтарифы на полеты на юг России через Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о вводе специальных тарифов на полеты через Москву на юг России. Как ...

«Уральские авиалинии» начинают летать из Челябинска в Москву

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта Челябинска. С 5 декабря ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает ежедневные рейсы из Челябинска в Москву

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2010. Сегодня ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по новому ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. С 1 июня 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по ...