«Уральские авиалинии» могут возобновить полеты в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о вводе специальных тарифов на полеты через Москву на юг России. Как ...28.11.2011 «Уральские авиалинии» начинают летать из Челябинска в Москву
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта Челябинска. С 5 декабря ...28.11.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает ежедневные рейсы из Челябинска в Москву
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта ...01.06.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2010. Сегодня ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по новому ...14.04.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. С 1 июня 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по ...