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«Уральские авиалинии» могут возобновить полеты в Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. «Уральские авиалинии» готовятся возобновить полеты в Геленджик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленжик», — говорится в сообщении.

9 июля Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика. Первым, с 18 июля, рейсы в курортный город начнет выполнять «Аэрофлот».

Директор геленджикского аэропорта Иван Таранченко сообщил, что на первом этапе возобновления работы авиагавань сможет осуществлять обслуживание не более 3-х рейсов в день, с 08.30 мск до 20.00 мск.
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