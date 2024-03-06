«Уральские авиалинии» с 30 марта запустят рейсы из Екатеринбурга в Харбин

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. «Уральские авиалинии» с 30 марта запустят регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Харбин — Екатеринбург, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319. Вылет из Екатеринбурга в китайский город будет происходить по средам и воскресеньям в 20.10, а прилет — на следующее утро в 05.05. Время в полете составит 5 часов 55 минут.



Обратный рейс из Харбина в Екатеринбург запланирован на понедельник и четверг с вылетом в 02.10 и прибытием в 05.35. Полет займет 6 часов 25 минут.