«Уральские авиалинии» с 30 марта запустят рейсы из Екатеринбурга в Харбин

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Компания «Уральские авиалинии» с 4 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в ...05.02.2024 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 8 февраля
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. С 8 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярные прямые рейсы из ...03.05.2023 «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга до озера Иссык-Куль в Киргизии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» на летний период запустит прямые рейсы из Екатеринбурга ...20.04.2022 «Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы Благовещенск — Москва
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 апреля 2022 года приступает к выполнению прямых ...07.09.2009 В дни празднования 60-летия КНР ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит регулярные рейсы в Пекин
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2009. В дни празднования 60-летия КНР ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит ...