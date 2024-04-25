«Уральские авиалинии» 16 мая выполнили первый прямой рейс из Владивостока в Пекин

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. «Уральские авиалинии» со 2 июня возобновят полеты в Харбин. Рейсы будут выполняться из ...01.11.2022 «Уральские авиалинии» запустили рейсы из Владивостока в столицу Лаоса — Вьентьян
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Компания «Уральские авиалинии» совместно с ООО «РУСАЗИЯ» запустила первый в истории ...12.09.2013 Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Челябинск — Пекин
Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет географию полетов в Китай и открывает новый международный рейс Челябинск — ...12.09.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Челябинск — Пекин
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет географию полетов в Китай и открывает ...07.09.2009 В дни празднования 60-летия КНР ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит регулярные рейсы в Пекин
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2009. В дни празднования 60-летия КНР ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит ...