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Вчера, 16:24

«Уральские авиалинии» 16 мая выполнили первый прямой рейс из Владивостока в Пекин

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила прямые рейсы по маршруту Владивосток — Пекин — Владивосток. Первый рейс совершил посадку в аэропорту столицы Китая «Дасин» 16 мая.

«Рейсы в Пекин из Владивостока выполняются по понедельникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A319. Время в пути составляет 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилета начинается от 8 тыс. 323 руб.», — уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, что ранее «Уральские авиалинии» впервые после пандемии COVID-19 возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Пекин, а с июня откроют рейсы в Харбин из Красноярска, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.
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