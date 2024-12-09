«Уральские Авиалинии» получили награду Pulkovo Awards

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 24 мая увеличит число рейсов с трех до шести в неделю ...12.04.2018 «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья России-2017»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья ...07.09.2015 «Уральские авиалинии» расширяют географию полетов из Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет географию прямых регулярных рейсов из ...31.05.2012 С начала 2012 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезло более 1 млн. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2012. Сегодня, 31 мая, на борт авиакомпании «Уральские авиалинии» поднялся миллионный в ...17.02.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цену на перелет по маршруту Москва — Чита
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении цен на перелет по маршруту ...