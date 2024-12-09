«Уральские Авиалинии» получили награду Pulkovo Awards

Фото Женевы Нефедовой

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» получила награду отраслевой премии Pulkovo Awards «Воздушные Ворота Северной Столицы», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Почетная отраслевая награда была вручена за успехи в развитии внутренних перевозок, открытие новых рейсов, увеличение потока пассажиров и большой вклад в развитие трансферов.«Уральские авиалинии» имеют обширную полетную программу из Северной Столицы, в частности, на Дальний Восток. Авиакомпания ежедневно выполняет рейсы во Владивосток и Хабаровск с посадкой в Екатеринбурге. В летний период осуществляются регулярные рейсы в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.Отметим, что пассажиропоток авиакомпании в Пулковском аэропорту уже в течении четырех лет превышает 1 млн человек в год. В этом году миллионный пассажир был зарегистрирован 31 октября.