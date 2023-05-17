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17.05.2023

«Уральские авиалинии» с 24 мая в два раза увеличат рейсы из Екатеринбурга во Владивосток

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 24 мая увеличит число рейсов с трех до шести в неделю из Екатеринбурга во Владивосток. Совершить перелет без пересадок можно будет каждый день, кроме понедельника.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, снова начнут действовать рейсы на период летнего сезона по дальневосточным направлениям. Так, с 24 мая трижды в неделю будут выполняться маршруты Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург — Владивосток — Южно-Сахалинск.

С расписанием и стоимостью авиабилетов можно ознакомиться на сайте компании.

Также представители авиакомпании уточняют, что все билеты по России возвратные, независимо от тарифа. Детям до 12 лет предоставляется скидка в размере 50% от тарифа.

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