«Уральские авиалинии» с 24 мая в два раза увеличат рейсы из Екатеринбурга во Владивосток

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 24 мая увеличит число рейсов с трех до шести в неделю из Екатеринбурга во Владивосток. Совершить перелет без пересадок можно будет каждый день, кроме понедельника.



Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, снова начнут действовать рейсы на период летнего сезона по дальневосточным направлениям. Так, с 24 мая трижды в неделю будут выполняться маршруты Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург — Владивосток — Южно-Сахалинск.



С расписанием и стоимостью авиабилетов можно ознакомиться на сайте компании.



Также представители авиакомпании уточняют, что все билеты по России возвратные, независимо от тарифа. Детям до 12 лет предоставляется скидка в размере 50% от тарифа.