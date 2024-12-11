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11.12.2024

«Уральские авиалинии» получили премию Russian Traveler Awards 2024

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. «Уральские авиалинии» стали победителем ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024 в номинации «Авиакомпании», набрав в онлайн-голосовании 47% голосов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Заместитель генерального директора — директор по производству компании Александр Зиновьев отметил, что данная премия создана для популяризации туризма и культурных достопримечательностей. По его словам, признание пассажиров доказывает, что авиакомпания дарит новые впечатления и исполняет мечты путешественников.

Ранее стало известно, что «Уральские Авиалинии» получили премию Pulkovo Awards за успехи в развитии внутренних перевозок, открытие новых рейсов, увеличение потока пассажиров и большой вклад в развитие трансферных перевозок.
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