«Уральские авиалинии» получили премию Russian Traveler Awards 2024

Авиакомпанию наградили за открытие новых рейсов и развитие трансферных перевозок ...09.12.2024 «Уральские Авиалинии» получили награду Pulkovo Awards
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» получила награду отраслевой премии Pulkovo Awards ...12.04.2018 «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья России-2017»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья ...17.06.2015 «Уральские авиалинии» получили премию «Loyalty Awards Russia 2015»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Loyalty Awards Russia 2015» ...29.11.2012 Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов получил премию «Логист года»
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2012. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов признан лучшим ...