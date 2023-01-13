В январе из аэропорта Кольцово на курорты Сочи отправилось свыше 47,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге ...12.01.2022 Екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние каникулы обслужил почти 200 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Сотрудники международного аэропорта Кольцово подвели итоги работы в новогодние ...10.05.2016 Объем пассажиропотока в майские праздники в Кольцово упал на 4,6%
За прошедшие майские праздничные выходные аэропорт Кольцово обслужил 115 тыс. пассажиров, это на 4,6% меньше, чем за ...10.05.2016 Объем пассажиропотока в майские праздники в Кольцово упал на 4,6%
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2016. За прошедшие майские праздничные выходные аэропорт Кольцово обслужил 115 тыс. ...14.01.2016 В 2015 году пассажиропоток в аэропорту Кольцово снизился на 6%
В 2015 году международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») обслужил 4 млн 247 тыс. 541 ...