В январе из аэропорта Кольцово на курорты Сочи отправилось свыше 47,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Самым популярным туристическим направлением из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в первый месяц года стал Сочи, на курорты которого в январе отправилось свыше 47,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.



Следующим по популярности, но со значительным отрывом от сочинского направления стал Дубай: туда отправилось более 17 тыс. пассажиров. Пхукет для отдыха выбрали 15,9 тыс., а Минводы предпочли чуть более 15,6 тыс. отдыхающих.



Всего в настоящее время пассажирам Кольцово доступно более 75 направлений полетов по России и за рубеж. С приходом весны из Екатеринбурга можно будет улететь регулярными рейсами в Тбилиси, Стамбул и Шарджу, а чартером — в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Паттайю, Шри-Ланку и Гоа.