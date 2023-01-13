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Вчера, 14:45

В январе из аэропорта Кольцово на курорты Сочи отправилось свыше 47,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Самым популярным туристическим направлением из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в первый месяц года стал Сочи, на курорты которого в январе отправилось свыше 47,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Следующим по популярности, но со значительным отрывом от сочинского направления стал Дубай: туда отправилось более 17 тыс. пассажиров. Пхукет для отдыха выбрали 15,9 тыс., а Минводы предпочли чуть более 15,6 тыс. отдыхающих.

Всего в настоящее время пассажирам Кольцово доступно более 75 направлений полетов по России и за рубеж. С приходом весны из Екатеринбурга можно будет улететь регулярными рейсами в Тбилиси, Стамбул и Шарджу, а чартером — в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Паттайю, Шри-Ланку и Гоа.
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