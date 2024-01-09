Аэропорт Кольцово обслужил 330 тыс. пассажиров в праздничные дни мая

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты Регионов») за ...12.01.2022 Екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние каникулы обслужил почти 200 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Сотрудники международного аэропорта Кольцово подвели итоги работы в новогодние ...13.05.2021 Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил более 154 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 1 по 10 мая обслужил 154,3 тыс. пассажиров. Это ...13.01.2020 Пассажиропоток между Екатеринбургом и Стамбулом в новогодние праздники вырос в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. В период с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года международный аэропорт Кольцово ...11.09.2014 Аэропорт Кольцово с января по август обслужил более 3 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с января по ...