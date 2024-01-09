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Вчера, 15:01

Аэропорт Кольцово обслужил 330 тыс. пассажиров в праздничные дни мая

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В период майских праздников екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. пассажиров на 2,8 тыс. рейсов, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Лидерами внутрироссийских направлений стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск. Наиболее популярными международными направлениями — Анталья, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Пхукет и Стамбул.
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