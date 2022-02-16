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В Екатеринбурге компания Askell изготавливает импортозамещающие материалы для внутренней отделки и предметы интерьера из закаленного стекла

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Екатеринбурге компания Askell изготавливает панели для внутренней отделки стен, столешницы и стекло-маркерные доски из закаленного стекла. После введения антироссийских санкций уральская компания осталась единственной на рынке, кто производит подобную продукцию.

Управляющий директор Татьяна Бугаева рассказала, что компания начала работу 10 лет назад с производства стекло-маркерных досок из закаленного стекла. Такая продукция долговечнее обычных флипчартов и безопаснее, чем аналогичные изделия из сырого стекла.

«Теперь стеновыми панелями из этого материала мы отделываем офисы. Например, нашей продукцией отделаны помещения в Moscow-City и Сколково, один из небоскребов в Санкт-Петербурге, офис Яндекса. Кроме того, мы делаем столешницы и столы», — сказала Татьяна Бугаева.

У компании Askell на территории Екатеринбурга есть свой завод по производству закаленного стекла, цех покраски со специально разработанной печью для запекания краски. Покрыть панели можно любым цветом по RAL. Также на поверхность можно нанести УФ-печать, размер рабочего полотна — 2900*1400 мм. Кроме этого, недавно на предприятии запустили изготовление столешниц и деталей интерьера из керагласа — композитного материала из стекла и керамики.

«Первыми кераглас стали производить итальянцы. На сегодняшний день мы единственные в России, кто изготавливает продукцию из этого материала», — отметила исполнительный директор Askell.

Основные покупатели компании — архитекторы и дизайнеры, занимающиеся разработкой интерьеров, крупные компании, которые имеют собственные офисы. Кроме того, изделия из закаленного стекла с надпечаткой и из керагласа востребованы у рядовых потребителей для оформления дома.

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