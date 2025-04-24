Аналитик: Участники рынка хотят видеть равномерно устойчивое снижение ключевой ставки

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала УрБК, что совет директоров Банка России в ...Вчера, 13:27 Снижение ключевой ставки может ускориться
Аналитики единогласно ждут новый раунд смягчения монетарной политики ...Вчера, 11:57 Аналитики ожидают снижение ставок по вкладам до 15-17%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала УрБК, что совет ...24.04.2025 Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки во II квартале до 19%
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Банк России может в июне снизить ключевую ставку до 19%. Об этом рассказала УрБК ...22.04.2025 Илья Федоров о перспективах изменения ключевой ставки
Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 21% на ближайшем заседании. Вероятно, также будет ...