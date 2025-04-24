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Вчера, 16:25

Аналитик: Участники рынка хотят видеть равномерно устойчивое снижение ключевой ставки

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров рассказал УрБК, что совет директоров Банка России в пятницу, 25 июля будет рассматривать шаг снижения ключевой ставки до 2 п.п.

«Июньское снижение ставки не привело к смягчению жесткости ДКП. Исходя из прогноза ЦБ, жесткость ДКП в среднем должна составлять 13%, но сейчас складывается на уровне около 15%, что дает ЦБ запас жесткости в 2 п.п. Сейчас вопрос не столько в шаге в июле, а траектории снижения ставки в принципе. Для участников рынка было бы комфортнее видеть равномерно устойчивое снижение ставки, например, по 1.5 п.п. до конца года. В целом и экономическая активность, и инфляция складываются ниже прогноза ЦБ. Полагаем, что в таких условиях ЦБ может снизить ставку на 2 п.п.», — сообщил Илья Федоров.

По его словам, шаг на сентябрьском заседании пока не определен, к сентябрю будут данные по заработным платам за июнь, инфляционные ожидания после роста тарифов ЖКХ. Риски быстрого снижения ставки лежат в области смещения спроса от рублевых к валютным активам, реализация процентного риска банков с остановкой кредитования. Снижение ставки более чем на 1 п.п. приведет к изменению прогноза Банка России по инфляции и по ставке. Средняя ставка опустится до 19-19,2%, а на конец года до 14-15%, добавляет главный экономист «БКС Мир инвестиций».
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