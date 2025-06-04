Аналитики допускают снижение ключевой ставки

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В пятницу, 6 июня, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Мнения опрошенных УрБК аналитиков разделились. Одни прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, другие ожидают снижение показателя до 19-20%.Так, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко полагает, что регулятор пока не будет ослаблять процентную политику. При этом ЦБ может дать сигнал о возможности снижения ставки на будущих заседаниях.«В динамике инфляции, ценовых ожиданий бизнеса, экономической активности и розничного кредитования все сильнее проявляются признаки замедления темпов роста, что позволяет рассматривать возможность смягчения позиции регулятора уже на ближайшем заседании. На недавней пресс-конференции зампреда ЦБ по Обзору финансовой стабильности было отмечено, что «варианты июньского решения ЦБ по ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле». Судя по динамике долгового рынка, данная формулировка была расценена инвесторами как фактор в пользу возможности смягчения позиции регулятора», — заявил Ю. Кравченко.Он добавил, что главным препятствием на пути к смягчению процентной политики остаются инфляционные ожидания (ИО) населения. В мае ИО выросли второй месяц подряд и в целом сохраняются высокими.«Цены снижаются в части непродовольственных товаров во многом из-за укрепления рубля, а в услугах и продуктах сохраняется повышенное инфляционное давление. Одновременно в корпоративном кредитовании вновь наблюдаются положительные темпы роста. ЦБ по итогам марта и апреля оценил восстановление роста кредитования на сбалансированном уровне, но указал на отсутствие кредитного сжатия», — сообщил Ю. Кравченко.Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что регулятор с вероятностью в 60% примет решение об очередном сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых«В то же время мы не исключаем, что ЦБ РФ может рискнуть и пойти на снижение ключевой ставки, но вероятность такого события оцениваем только в 40%. Годовая инфляция в апреле, по данным Росстата, впервые с начала года замедлилась с 10,34% до 10,23%, в последнюю неделю мая рост потребительских цен замедлился с 0,07% до 0,06%, и поэтому неудивительно, что общественность, главным образом, бизнес, уже требует от ЦБ РФ начать снижение ключевой ставки. В то же время можно отметить, что такие инфляционные ожидания населения, согласно опросам агентства «инФОМ» и ЦБ РФ, не были устойчивыми в течение всей весны текущего 2025 года. Так, в марте инфляционные ожидания россиян упали, в апреле начали немного повышаться, а в мае повысились с 13,1% до 13,4%, даже несмотря на укрепление рубля. Кроме роста инфляционных ожиданий, препятствовать снижению ключевой ставки в июне может значение годовой инфляции, которая, несмотря на небольшое замедление в апреле, осталась фактически на уровне 10%», — сообщила Н. Мильчакова.По ее мнению, даже если ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений 6 июня, вполне возможно, что при более существенном замедлении инфляции этим летом ставка будет снижена в июле на 0,5-1 процентный пункт. По итогам года аналитики Freedom Finance Global ожидают, что ключевую ставку могут опустить до 19% годовых.Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что ЦБ снизит ставку в июне на 1 п. п., до 20%. Он назвал этот вариант развития событий «компромиссным».«С одной стороны, инфляция идет второй квартал ниже цели ЦБ, а с другой — носит неустойчивый характер, а проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются высокими (жесткий рынок труда, рост тарифов, ослабление курса рубля). Тем не менее, сейчас реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) составляет более 15%, и это сильно выше, чем в декабре. Избыточная жесткость может привести к более быстрому замедлению экономики. Рынок уже готовится к снижению ключевой ставки. Банки стараются уменьшить длину пассивов, чтобы быстрее провести их переоценку при начале цикла снижения ставки, так как активы во многом сформированы под плавающую ставку и моментально переоцениваются при снижении ставки. Если снижение будет резким, то банки «поймают» процентный риск. Ожидаем, что инфляция к концу года будет в диапазоне 6,5-7,0% г/г на фоне жесткой ДКП и нормализации расходов бюджета», — рассказал И. Федоров.Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян предполагает, что ЦБ снизит ставку до 19%.«Инфляция снижается опережающими темпами, и явно просматриваются признаки замедления экономики, снизился рост кредитования. Согласно опросам, инфляционные ожидания у людей с депозитами растут. Также растут инфляционные ожидания у бизнеса. Но и в том и в другом случае результаты опросов могут иметь искажения, потому что менеджеры компаний, отвечающие на вопросы, обычно состоятельные люди, им хочется побольше заработать на своих личных депозитах», — сообщил О. Оганисян.Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года, феврале, марте и апреле 2025 года регулятор оставил ставку без изменения.