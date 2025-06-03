Юрий Кравченко об условиях для смягчения денежно-кредитной политики

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Фото предоставлено пресс-службой ИК «ВЕЛЕС Капитал»

В динамике инфляции, ценовых ожиданий бизнеса, экономической активности и розничного кредитования все сильнее проявляются признаки замедления темпов роста, что позволяет рассматривать возможность смягчения позиции регулятора уже на ближайшем заседании. На недавней пресс-конференции зампреда ЦБ по Обзору финансовой стабильности было отмечено, что «варианты июньского решения ЦБ по ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле». Судя по динамике долгового рынка, данная формулировка была расценена инвесторами как фактор в пользу возможности смягчения позиции регулятора.В то же время цены снижаются в части непродовольственных товаров во многом из-за укрепления рубля, а в услугах и продуктах сохраняется повышенное инфляционное давление. Одновременно в корпоративном кредитовании вновь наблюдаются положительные темпы роста. ЦБ по итогам марта и апреля оценил восстановление роста кредитования на сбалансированном уровне, но указал на отсутствие кредитного сжатия.Главным препятствием на пути к смягчению процентной политики остаются инфляционные ожидания (ИО) населения. В мае ИО выросли второй месяц подряд и в целом сохраняются высокими.В этих условиях мы ожидаем сохранения ключевой ставки 6 июня на уровне 21% годовых. Важное значение будет иметь сигнал ЦБ. Возможно, регулятор сообщит о возможности смягчения политики на ближайших заседаниях, но только при условии снижения инфляционных ожиданий.Ожидаем первого смягчения ДКП не раньше второй половины текущего года, при этом масштаб и скорость смягчения по итогам года будут во многом зависеть от исполнения бюджета и отклонения его дефицита от запланированного уровня.