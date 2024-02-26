Прощай, аварийное жилье

Фотография Департамента информационной политики администрации губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер запустил новую программу расселения аварийного жилья, которая будет действовать вместе с другими механизмами улучшения жилищных условий. Благодаря финансированию из областного бюджета сотни семей, годами живших в ветхих и опасных домах, получат ключи от новых квартир. Этот проект стал реальным инструментом решения жилищной проблемы для тех, чьи дома не попали в федеральную программу, и важной частью масштабной работы по комплексному развитию территорий.О запуске новой программы по поручению главы региона Дениса Паслера еще в апреле заявлял глава Минстроя Свердловской области Григорий Сурганов. По его словам, текущая версия программы расселения, запущенная в 2019 году (в нее вошли дома, признанные аварийными до 2017 года), в этом году заканчивается. Как отметил министр, процесс расселения жителей аварийных домов в целом по региону идет с опережением графика.Как следует из подробностей, описанных 18 сентября 2025 года департаментом информполитики региона, на финансирование первого этапа из областного бюджета прежде было направлено более 1,5 млрд руб. Эта сумма позволила начать расселение 55 многоквартирных домов в 13 муниципалитетах Среднего Урала.«Программа разработана для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Уже в текущем году на её реализацию направят 790,6 млн руб., в том числе 282,7 млн руб. средств Фонда развития территорий, 500 млн руб. из областного бюджета и 7,9 млн руб. из местных бюджетов. Эти средства позволят более чем четырем сотням уральцев получить новое, комфортное жилье. Расселение аварийного фонда — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Денис Паслер. Мы планируем системно подойти к ее решению, чтобы у людей появлялись достойные условия для жизни», — пояснил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов.В числе этих городов: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда и Тугулым. Под расселение попадут 28 домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Эти дома, признанные аварийными после критической даты, стали одними из первых в перечне на расселение. Свои жилищные условия смогут улучшить 434 человека.«Мы понимаем, как годами люди ждали решения своего вопроса, живя в небезопасных условиях. Запуск региональной программы — это наш прямой ответ на запрос свердловчан. Это не разовая акция, а системная работа, которая будет продолжена», — сказал врио губернатора Денис Паслер.Программа использует механизм жилищных сертификатов. Граждане, чьи дома включены в программу, заключают с муниципалитетами соглашения. После этого они получают право на выбор новой квартиры на рынке новостроек в своем городе. Расчет с застройщиком осуществляется напрямую из бюджета области по предоставленному сертификату. Такой подход позволяет людям самостоятельно выбирать жилье, которое устраивает их по расположению и планировке.Успешная реализация пилотного этапа доказала эффективность выбранного механизма. Правительство области уже ведет работу над следующим этапом программы. Формируется новый перечень домов для расселения, который будет еще более масштабным.Таким образом, Свердловская область не только одной из первых в России запустила столь масштабный региональный проект, но и подтвердила его жизнеспособность, подарив десяткам семей новый дом.Первый этап новой программы стал важной проверкой на прочность для всей системы. Выявленные сложности, в основном связанные с координацией между участниками процесса и поиском подходящего жилья в некоторых малых городах, будут учтены при реализации последующих очередей программы.Следует отметить, что власти неоднократно подчеркивали, что новая программа не будет увязана с программой комплексного развития территории (КРТ). Напомним, что этот механизм был запущен в сентябре 2021 года, когда был определен порядок определения границ участков, которые попадут в программу комплексного развития территории (КРТ). В постановлении было прописано, как определять границы жилой застройки, кто принимает решение по КРТ, также там установлены сроки для проведения общего собрания собственников домов, попадающих в программу.Этот механизм позволяет решать сразу несколько задач. Во-первых, на территорию, занятую аварийным жильем, привлекается инвестор, и расселение домов не требует бюджетных вложений. Во-вторых, проекты КРТ позволяют обновлять городскую среду. Ведь кроме нового жилья появляются благоустроенные пространства и соцобъекты, включая новые детские сады и школы.При этом Григорий Сурганов неоднократно подчеркивал, что областная программа расселения аварийного жилья и КРТ – совершенно разные механизмы.«Это абсолютно две разные вещи, потому что, когда мы используем механизм комплексного разделения, мы не тратим бюджетные деньги. КРТ связано с инвесторами», — говорил Г. Сурганов.Тем не менее областной Минстрой видит огромный потенциал в проектах КРТ. Его активно применяют как в Екатеринбурге, так и в ряде муниципалитетов. Со временем география распространения КРТ будет только расширяться.