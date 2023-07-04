Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам аварийных домов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...07.07.2015 В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2015. В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое, ...06.07.2015 В Екатеринбурге в 2015 году из ветхого жилья расселено 98 семей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2015. В Екатеринбурге по итогам первого полугодия 2015 года из ветхого жилья расселено 98 ...29.06.2012 В I полугодии этого года из ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге было отселено 87 семей
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2012. За первое полугодие этого года из ветхого и аварийного жилья было отселено 87 семей, то ...