Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам аварийных домов

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2015. В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое, ...

В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2015. В Екатеринбурге по итогам первого полугодия 2015 года из ветхого жилья расселено 98 ...

В Екатеринбурге в 2015 году из ветхого жилья расселено 98 семей

В I полугодии этого года из ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге было отселено 87 семей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2012. За первое полугодие этого года из ветхого и аварийного жилья было отселено 87 семей, то ...