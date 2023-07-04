УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:43

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам аварийных домов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня вручил ключи от двухкомнатных квартир в новых современных домах по улице Савкова пяти семьям, переселенным из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам аварийных домов

«Вручили ключи от новых квартир нескольким семьям — переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Только за последние пять лет снесены более 70 аварийных домов, за счет бюджетных средств переселены более 1,4 тыс. семей, общая площадь жилых помещений, предоставленных им, превысила 44 тыс. кв. м», — написал Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Ранее новоселы проживали в ветхом фонде в Северке, Шабровском и Истоке.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам аварийных домов

Напомним, что в 2023 году власти города продолжили реализацию программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Вместо аварийных и ветхих зданий строятся комфортные для проживания дома, и в ближайшее время 879 семей благодаря КРТ улучшат свои жилищные условия. Кроме этого, за счет программы переселения из аварийного жилья в этом году новые квартиры получили еще 188 собственников.

Также в 2023 году приняты решения о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Кварцевой, Вилонова, Летчиков. Проведены аукционы на право заключения соответствующих договоров для указанных территорий. В рамках исполнения договоров о развитии застроенной территории признаны аварийными и подлежащими сносу 10 многоквартирных жилых домов общей площадью 5 тыс. 354 кв. м.

Фото из личного Telegram-канала Алексея Орлова
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...

04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...

07.07.2015 В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2015. В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое, ...

06.07.2015 В Екатеринбурге в 2015 году из ветхого жилья расселено 98 семей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2015. В Екатеринбурге по итогам первого полугодия 2015 года из ветхого жилья расселено 98 ...

29.06.2012 В I полугодии этого года из ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге было отселено 87 семей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2012. За первое полугодие этого года из ветхого и аварийного жилья было отселено 87 семей, то ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (588)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1