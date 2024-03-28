Губернатор Свердловской области утвердил новую программу расселения аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В ходе заседания свердловского правительства под председательством главы региона ...07.03.2024 В Свердловской области расселено 360 тыс. квадратных метров аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...26.02.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...10.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы расселения из аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Губернатор Свердловской области распорядился увеличить почти на 4 млрд руб. объем ...11.09.2014 В Свердловской области муниципалитеты на три года будут отстранять от участия в программах ЖКХ за нарушения условий расселения аварийного жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. В Свердловской области муниципалитеты на три года будут отстранять от участия в ...