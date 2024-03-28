УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:48

Губернатор Свердловской области утвердил новую программу расселения аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новую региональную программу расселения аварийного жилья. В рамках I этапа новой программы планируется расселить 434 человека из 28 аварийных домов общей площадью 7,8 тыс. кв м. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов пояснил, что в первый этап вошли 12 муниципалитетов: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда и Тугулым.

«Программа разработана для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Уже в текущем году на ее реализацию направят 790,6 млн руб., в том числе 282,7 млн руб средств Фонда развития территорий, 500 млн руб.— из областного бюджета и 7,9 млн руб. из местных бюджетов. Расселение аварийного фонда — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Денис Паслер. Мы планируем системно подойти к ее решению, чтобы у людей появлялись достойные условия для жизни», — сказал Г. Сурганов.

Он также напомнил, что региональная программа реализуется при поддержке Фонда развития территорий РФ и отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни» по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

Ранее в Свердловской области были переселены более 31 тыс. человек из 508,2 тыс. кв. м аварийного жилья.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2024 Субсидии в размере 3 млрд рублей на расселение из аварийного жилья получат 35 свердловских муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В ходе заседания свердловского правительства под председательством главы региона ...

07.03.2024 В Свердловской области расселено 360 тыс. квадратных метров аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...

26.02.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...

10.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы расселения из аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Губернатор Свердловской области распорядился увеличить почти на 4 млрд руб. объем ...

11.09.2014 В Свердловской области муниципалитеты на три года будут отстранять от участия в программах ЖКХ за нарушения условий расселения аварийного жилфонда

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. В Свердловской области муниципалитеты на три года будут отстранять от участия в ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (507)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.