Губернатор Свердловской области утвердил новую программу расселения аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...

В Свердловской области муниципалитеты на три года будут отстранять от участия в программах ЖКХ за нарушения условий расселения аварийного жилфонда

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. В Свердловской области муниципалитеты на три года будут отстранять от участия в ...