Первые в 2023-м

В 2023 году в программу комплексного развития территорий (КРТ) войдет минимум пять площадок. О первых двух накануне рассказал в ходе пресс-конференции замначальника департамента архитектуры администрации города Григорий Сурганов. Это участки на улице Летчиков (Железнодорожный район) и на улице Кварцевой (Чкаловский район).



На первой территории находятся семь ветхих жилых домов, построенных по типовым проектам в 40-50-х годах. Здесь предполагается расселить 98 жилых помещений. На Кварцевой располагаются пять ветхих жилых домов, из которых два — аварийные. Г. Сурганов отметил, что расселение аварийного жилья — это приоритетное направление работы.



«По Летчиков градостроительный потенциал — порядка 48 тыс. кв. м. По Кварцевой — порядка 37 тыс. кв. м.», — добавил спикер.



Он также отметил, что механизм программы остается прежним: для начала состоятся публичные слушания, обсуждения и встречи, где будут предоставлены ответы на все вопросы горожан. Далее жители площадок проголосуют за или против присоединения к программе.



Застройщиков, которые возьмутся за реализацию программы, выберут в ходе торгов, которые ориентировочно пройдут летом. Г. Сурганов отметил, что девелоперы в прошлом году показали высокую заинтересованность в участии в комплексном развитии территорий.



Напомним, что КРТ — это совокупность проектов, которая направлена на актуализацию жилищного фонда, помощь горожанам путем их добровольного переселения из аварийных и ветхих зданий в новостройки, а также расширение социальной и инженерной инфраструктуры.



Список трех пилотных площадок программы был утвержден главой Екатеринбурга Алексеем Орловым в апреле 2022 года. Туда были включены 34 дома, из которых семь — аварийные. В отношении этих площадок Г. Сурганов отметил, что работа ведется с опережением графика.



«На данный момент начат снос аварийных зданий. На территории, ограниченной улицей Шефской, демонтировано два дома, а на площадке на улице Краснофлотцев — один. В марте там же будет снесено еще одно здание. Помимо этого, полным ходом идет расселение: на территории на улице Шефской процесс завершен уже на 95%», — отметил он.



Напомним, что торги за право участвовать в первых проектах по КРТ состоялись в июне прошлого года. Сумма трех сделок достигла 109 млн руб. Уже в августе собственники квартир, включенных в программу, смогли приобрести новое жилье. Первый дом на Баумана, 37 был снесен в ноябре.



Отметим, что критерии включения домов в КРТ ранее были установлены правительством Свердловской области. Туда могут попасть здания высотой до трех этажей, у которых есть деревянные стены или деревянные перекрытия и построенные до 1970 года. В Екатеринбурге более 1,3 тыс. подобных построек.



Помимо этого, частью КРТ могут стать дома высотой до пяти этажей, которые были сданы в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно. А также — дома до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованные водопровод, канализации, электричество или отопление.



Кроме того, предусмотрена степень износа основных конструкций домов. В проект КРТ могут быть добавлены деревянные дома до пяти этажей, изношенные более чем на 60%, и здания из других материалов, изношенные более чем на 70%. Вдобавок в программу могут попасть здания, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.



Спикер подчеркнул, что аналитическая работа по подбору новых территорий ведется постоянно. Всего в 2023 году должны состояться минимум пять аукционов.