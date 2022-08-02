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Вчера, 15:00

В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий

В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут участки на улице Летчиков (Железнодорожный район) и на улице Кварцевой (Чкаловский район). Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замначальника департамента архитектуры администрации города Григорий Сурганов.

На первой территории находятся семь ветхих жилых домов, построенных по типовым проектам в 40-50-х годах. На второй — пять ветхих жилых домов, из которых два — аварийные. На улице Летчиков предполагается расселить 98 жилых помещений, на Кварцевой — 40.

«По Летчиков градостроительный потенциал порядка 48 тыс. кв. м. По Кварцевой — порядка 37 тыс. кв. м. Сейчас у нас происходит этап публикаций. Дается время муниципалитету на то, чтобы провести публичные слушания, обсуждения, встречи с жителями и дать возможность людям проголосовать», — добавил спикер.

Предположительно, аукционы по выбору застройщиков пройдут летом. Всего в 2023 году в программу предполагается внести минимум пять участков, включая два вышеупомянутых. Точные границы КРТ для улиц Летчиков и Кварцевой будут опубликованы в ближайшее время.

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