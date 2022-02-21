В Свердловской области половина преступлений совершается лицами с судимостью

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские и мировые суды Свердловской области рассмотрели около 25 тыс. уголовных дел. По ним к уголовной ответственности было привлечено 18 тыс. 678 лиц. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.



«Говоря о структуре дел, рассмотренных районными судами и мировыми судьями применительно к уголовным делам, треть — это кражи. На втором месте — дела, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта, а также дела, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ», — отметил спикер.



Половина преступлений была совершена лицами с непогашенной или неснятой судимостью. Каждое третье преступление — в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Заместитель председателя Свердловского областного суда по уголовным делам Евгений Шумков добавил, что число поступивших уголовных дел сопоставимо с 2021 годом. При этом суды на 3,6% реже выносили решение о заключении под стражу. Чаще принималось решение в пользу запрета определенных действий, домашнего ареста и так далее. Также 70% уголовных дел рассматривались в течение трех месяцев.