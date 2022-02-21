Свердловские суды за 2022 год рассмотрели более 1,37 млн дел

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские суды и мировые судьи Свердловской области рассмотрели более 1 млн 370 тыс. дел. Еще 32 тыс. дел были рассмотрены областным судом по первой и второй инстанции. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.
«Конечно, основная масса дел, которую рассмотрели суды, — это гражданские и административные дела. Гражданских дел мы рассмотрели порядка 1 млн 057 тыс. Окончено почти 25 тыс. уголовных дел. Также — порядка 26 тыс. дел об административных нарушениях. И 154 тыс. лиц еще привлечены к административной ответственности за совершение административных правонарушений», — отметил спикер.
Свердловский областной суд в первой инстанции рассмотрел 1 тыс. 100 дел: 33 уголовных, 14 гражданских и 1 тыс. 064 административных. В основном это были дела об оспаривании кадастровой оценки, о присуждении компенсации за нарушения права на судопроизводство в разумный срок или исполнения судебного акта в разумный срок. В апелляционном порядке было окончено было более 31 тыс. дел.
Среди гражданских дел основную нагрузку на районные, городские и мировые суды создавали дела о спорах в жилищной сфере (522 тыс.) и о взыскании задолженности по кредитам и займам (420 тыс.). Также наблюдается рост наследственных споров. Чаще всего — по искам кредиторов к наследникам наследодателя.
Среди административных доминируют дела об оспаривании решений и действий органов государственной власти, местного самоуправления, а также дела о взыскании недоимок по налогам. Кроме того, в суды стало попадать меньше административных протоколов, чем в 2021 году, поскольку были сняты ковидные ограничения.
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