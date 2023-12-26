Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости

На вопросы УрБК ответила замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Лариса Шатунова ...

В Свердловской области в 2023 году проведут кадастровую оценку более 3 млн объектов недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Свердловской области в текущем году будет проведена государственная кадастровая ...