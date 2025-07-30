Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области

— Решение о применении выписки из ЕГРН принято в целях унификации документов, подтверждающих постановку на учет (снятие с учета) налогоплательщика в налоговом органе.В настоящее время в зависимости от основания постановки на учет в налоговом органе налогоплательщику выдается свидетельство или уведомление. Со следующего года будет выдаваться единый документ о постановке на учет в налоговом органе — выписка из ЕГРН.— Переход на применение единого документа нацелен на упрощение деятельности налогоплательщика.Сократится количество направляемых налоговым органом налогоплательщику документов. В определенных случаях сведения о постановке на учет организации (физического лица) в налоговом органе будут размещаться в личном кабинете налогоплательщика (при постановке на учет на основании сведений, получаемых от уполномоченных органов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса РФ).В выписке из ЕГРН содержится необходимая информация о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе, аналогичная информации в свидетельстве (уведомлении).— Выданные ранее указанные документы (свидетельства (уведомления) о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе) сохраняют свою силу, не требуется их замена.— Наряду с выпиской из ЕГРН сведения о постановке на учет в налоговом органе содержатся в выписке из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписке из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и выписке из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).Сведения, содержащиеся в указанных реестрах, размещены на официальном сайте ФНС России и могут быть самостоятельно получены заинтересованными лицами.— Выписка из ЕГРН будет выдаваться/направляться при постановке на учет (снятии с учета) в случаях, предусмотренных Кодексом, либо по запросу налогоплательщика.При постановке на учет (снятии с учета) выписка из ЕГРН будет выдаваться/направляться в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ для постановки на учет (5 дней/иной срок в зависимости от основания постановки на учет).При поступлении запроса налогоплательщика о получении выписки ответ на запрос будет направлен в течение пяти дней со дня поступления запроса.Выписка из ЕГРН выдается в указанные сроки независимо от того, в каком виде сформирована (в электронном виде или на бумажном носителе).— Для получения выписки можно представить запрос в любой налоговый орган. В электронном виде он подается через личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица» или через портал Госуслуг. Направляемая в ответ электронная выписка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге. В бумажном виде можно направить запрос лично (через представителя), обратившись в налоговый орган или МФЦ, а также заказным письмом по почте.