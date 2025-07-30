УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 10:45

Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН

Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРННа вопросы УрБК ответила начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Свердловской области Елена Заречнова.

— Елена Фарисовна, с 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (уведомление о постановке / снятии с учета в налоговом органе) упраздняются, и эти документы заменит выписка из ЕГРН. В связи с чем принято такое решение?

— Решение о применении выписки из ЕГРН принято в целях унификации документов, подтверждающих постановку на учет (снятие с учета) налогоплательщика в налоговом органе.

В настоящее время в зависимости от основания постановки на учет в налоговом органе налогоплательщику выдается свидетельство или уведомление. Со следующего года будет выдаваться единый документ о постановке на учет в налоговом органе — выписка из ЕГРН.

— Как отказ от свидетельств (уведомлений) в пользу выписки скажется на деятельности предприятий?

— Переход на применение единого документа нацелен на упрощение деятельности налогоплательщика.

Сократится количество направляемых налоговым органом налогоплательщику документов. В определенных случаях сведения о постановке на учет организации (физического лица) в налоговом органе будут размещаться в личном кабинете налогоплательщика (при постановке на учет на основании сведений, получаемых от уполномоченных органов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса РФ).

В выписке из ЕГРН содержится необходимая информация о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе, аналогичная информации в свидетельстве (уведомлении).

— Сохраняют ли силу ранее выданные свидетельства (уведомления) о постановке на учет? Нужно ли их менять?

— Выданные ранее указанные документы (свидетельства (уведомления) о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе) сохраняют свою силу, не требуется их замена.

— Не приведет ли отмена бумажных свидетельств к рискам мошенничества? Какие меры защиты предусмотрены?

— Наряду с выпиской из ЕГРН сведения о постановке на учет в налоговом органе содержатся в выписке из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписке из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и выписке из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Сведения, содержащиеся в указанных реестрах, размещены на официальном сайте ФНС России и могут быть самостоятельно получены заинтересованными лицами.

— Как быстро можно получить выписку из ЕГРН? Есть ли разница между электронной и бумажной версией по срокам?

— Выписка из ЕГРН будет выдаваться/направляться при постановке на учет (снятии с учета) в случаях, предусмотренных Кодексом, либо по запросу налогоплательщика.

При постановке на учет (снятии с учета) выписка из ЕГРН будет выдаваться/направляться в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ для постановки на учет (5 дней/иной срок в зависимости от основания постановки на учет).

При поступлении запроса налогоплательщика о получении выписки ответ на запрос будет направлен в течение пяти дней со дня поступления запроса.

Выписка из ЕГРН выдается в указанные сроки независимо от того, в каком виде сформирована (в электронном виде или на бумажном носителе).

— Как можно будет направить запрос о получении выписки из ЕГРН?

— Для получения выписки можно представить запрос в любой налоговый орган. В электронном виде он подается через личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица» или через портал Госуслуг. Направляемая в ответ электронная выписка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге. В бумажном виде можно направить запрос лично (через представителя), обратившись в налоговый орган или МФЦ, а также заказным письмом по почте.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
30.07.2025 В 2026 году вместо свидетельства о налоговом учете будет действовать выписка

В России с января 2026 года выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) заменят бумажные ...

30.07.2025 В 2026 году вместо свидетельства о налоговом учете будет действовать выписка

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В России с января 2026 года выписки из Единого государственного реестра ...

30.07.2025 В России единым документом о постановке на налоговый учет с 2026 года станет выписка

УрБК, Москва, 29.07.2025. В России единым документом о постановке на налоговый учет с 1 января 2026 года станет выписка ...

11.04.2025 Жители Южного Урала в начале 2025 года получили более 138 тыс. выписок из ЕГРН

УрБК, Челябинск, 11.04.2025. Жители Челябинской области в I квартале 2025 года проявили высокую активность в получении ...

12.09.2013 За август Кадастровая палата выдала паспорта и выписки почти на 22 тысячи участков в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. В августе 2013 года Кадастровая палата выдала кадастровые паспорта и кадастровые ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18