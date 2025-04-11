В России единым документом о постановке на налоговый учет с 2026 года станет выписка

УрБК, Челябинск, 11.04.2025. Жители Челябинской области в I квартале 2025 года проявили высокую активность в получении ...

Жители Южного Урала в начале 2025 года получили более 138 тыс. выписок из ЕГРН

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. В августе 2013 года Кадастровая палата выдала кадастровые паспорта и кадастровые ...

За август Кадастровая палата выдала паспорта и выписки почти на 22 тысячи участков в Свердловской области

В июле более 4 тысяч земельных участков на территории Свердловской области были поставлены на кадастровый учет

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2013. В июле более 4 тыс. земельных участков на территории Свердловской области были ...