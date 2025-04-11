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В России единым документом о постановке на налоговый учет с 2026 года станет выписка

УрБК, Москва, 29.07.2025. В России единым документом о постановке на налоговый учет с 1 января 2026 года станет выписка из единых государственных реестров. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе будут упразднены, однако свидетельства, выданные ранее указанной даты, сохранят свою силу. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.

Для физических лиц с нового года подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). Для юрлиц — из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Также будут упразднены уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Если процедура учета или снятия с него начата до 1 января 2026 года, но не будет закончена до этой даты, то вместо свидетельств и уведомлений будут выданы выписки.

Отметим, что возможно получить выписку в электронной форме. Так, в электронной выписке из ЕГРН содержаться данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Цифровая выписка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначной собственноручной подписи должностного лица и печати налогового органа на бумажном варианте.
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