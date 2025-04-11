В России единым документом о постановке на налоговый учет с 2026 года станет выписка

УрБК, Челябинск, 11.04.2025. Жители Челябинской области в I квартале 2025 года проявили высокую активность в получении ...12.09.2013 За август Кадастровая палата выдала паспорта и выписки почти на 22 тысячи участков в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. В августе 2013 года Кадастровая палата выдала кадастровые паспорта и кадастровые ...16.08.2013 В июле более 4 тысяч земельных участков на территории Свердловской области были поставлены на кадастровый учет
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2013. В июле более 4 тыс. земельных участков на территории Свердловской области были ...11.02.2010 В январе 2010 года ФГУ «Земельная кадастровая палата» выдало кадастровые паспорта и кадастровые выписки на 24,71 тыс. объектов недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2010. ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области подведены итоги работы по ...01.09.2009 Услугой получения выписки из Единого государственного реестра в офисе ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» воспользовались более 1 тыс. предприятий
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. «Услугой получения выписки из Единого государственного реестра в офисе ОАО «Уральский ...