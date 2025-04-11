В 2026 году вместо свидетельства о налоговом учете будет действовать выписка

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В России с января 2026 года выписки из Единого государственного реестра ...Вчера, 10:12 В России единым документом о постановке на налоговый учет с 2026 года станет выписка
УрБК, Москва, 29.07.2025. В России единым документом о постановке на налоговый учет с 1 января 2026 года станет выписка ...11.04.2025 Жители Южного Урала в начале 2025 года получили более 138 тыс. выписок из ЕГРН
УрБК, Челябинск, 11.04.2025. Жители Челябинской области в I квартале 2025 года проявили высокую активность в получении ...10.05.2017 Росреестр завершил создание Единого государственного реестра недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2017. Росреестр полностью завершил формирование Единого государственного реестра недвижимости ...01.09.2009 Услугой получения выписки из Единого государственного реестра в офисе ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» воспользовались более 1 тыс. предприятий
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. «Услугой получения выписки из Единого государственного реестра в офисе ОАО «Уральский ...