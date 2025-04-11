В 2026 году вместо свидетельства о налоговом учете будет действовать выписка

В России с января 2026 года выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) заменят бумажные свидетельства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Электронная выписка содержит данные о ФИО, дате рождения и ИНН. Документ будет подписываться электронной подписью и равнозначен выписке на бумаге. Также будут отменены бумажные уведомления о постановки и снятии с налогового учета для компаний, ИП и физлиц.



«Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)», — добавляют в пресс-службе.



Если постановка на учет или снятие с него не завершены до начала января 2026 года, то вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки.