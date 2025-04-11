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Вчера, 17:15

В 2026 году вместо свидетельства о налоговом учете будет действовать выписка

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В России с января 2026 года выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) заменят бумажные свидетельства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Электронная выписка содержит данные о ФИО, дате рождения и ИНН. Документ будет подписываться электронной подписью и равнозначен выписке на бумаге. Также будут отменены бумажные уведомления о постановки и снятии с налогового учета для компаний, ИП и физлиц.

«Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)», — добавляют в пресс-службе.

Если постановка на учет или снятие с него не завершены до начала января 2026 года, то вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться вписки.
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