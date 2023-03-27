Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Лариса Шатунова. — Лариса Геннадьевна, что такое кадастровая стоимость? Как часто она проводится и в каких случаях изменяется?
— Кадастровая стоимость является важным элементом системы налогообложения: она вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и влияет на эффективность использования объекта недвижимости. Этот показатель определяется для целей, предусмотренных законодательством РФ, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости.
Раньше оценка кадастровой стоимости проводилась один раз в четыре года для каждого объекта. В 2020 году было принято решение о переходе на единые даты проведения кадастровой оценки на всей территории РФ. Так, в 2022 году во всех субъектах была проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году — оценка зданий, помещений, сооружений и других объектов капитального строительства.
Всего в 2022 году специалисты Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» провели оценку 1 млн 333 тыс. 945 земельных участков, в 2023 году — 3 млн 455 тыс. 810 объектов капитального строительства. В настоящее время результаты новой оценки уже внесены в ЕГРН.— А для чего нужна кадастровая стоимость?
— Сведения о кадастровой стоимости применяются в налоговой базе для расчета налога за землю юридических и физических лиц, налога на имущество физических лиц, налога в отношении отдельного перечня административно-деловых и торговых центров площадью более 5 тыс. кв. м., принадлежащих организациям. Также этот показатель необходим для установления арендных ставок за землю; определения выкупной цены земельного участка собственником объекта капитального строительства, расположенного на таком участке; расчета суммы административного штрафа за нарушения в сфере земельного законодательства, расчета налога с продажи недвижимого имущества, если срок владения меньше пяти лет и кадастровая стоимость превышает стоимость сделки, а также для вычисления размера государственной пошлины при вступлении в наследство.— Как узнать кадастровую стоимость?
— Это можно сделать несколькими способами: с помощью публичной кадастровой карты, через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра
, а также при запросе выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. — Кто рассчитывает кадастровую стоимость?
— Кадастровая оценка рассчитывается ГБУ Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки». Если заинтересованное лицо не согласно с результатами определения кадастровой стоимости, ему в первую очередь необходимо обратиться за разъяснениями в Бюджетное учреждение. Формы заявлений и информация о способах их подачи размещены на официальном сайте
организации. — Как можно установить кадастровую стоимость в размере рыночной? Куда обращаться?
— В некоторых случаях кадастровая стоимость может оказаться завышенной, но есть шанс ее исправить. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими и физическими лицами в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской области.
Форма заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, перечень документов, прилагаемых к такому заявлению, а также информация о порядке его подачи размещены на официальном сайте
МУГИСО. Также оспорить результаты оценки можно в Свердловском областном суде. При этом для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Свердловской области