Сегодня, 12:55

Лариса Шатунова: Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно

Лариса Шатунова: Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости предоставляется бесплатноНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Лариса Шатунова.

— Лариса Геннадьевна, что такое кадастровая стоимость? Как часто она проводится и в каких случаях изменяется?

— Кадастровая стоимость — результат оценки объекта недвижимости, определяемый на основе ценообразующих факторов. Такая стоимость необходима, в первую очередь, для целей налогообложения. Также она используется в иных целях, например, для определения арендной платы за земельный участок, который находится в публичной собственности, для определения цены при продаже земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Раньше оценка кадастровой стоимости проводилась один раз в четыре года для каждого объекта. В 2020 году было принято решение о переходе на единые даты проведения кадастровой оценки на всей территории РФ. Так, в 2022 году во всех субъектах была проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году — оценка зданий, помещений, сооружений и других объектов капитального строительства.

— Как получить данные о кадастровой стоимости ?

— Для получения информации об объектах недвижимости, в том числе об изменении кадастровой стоимости, можно воспользоваться новым цифровым геоинформационным ресурсом — Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД), доступным по ссылке: https://nspd.gov.ru/.

— Какой функционал предоставляет эта платформа?

— Используя платформу НСПД в сервисе «Фонд данных ГКО», через поиск по кадастровому номеру вы можете ознакомиться с историей изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости.

— Есть ли другие способы получить эти сведения?

— Кроме того, сведения о кадастровой стоимости могут быть получены в форме официального документа в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в которой в том числе указывается дата начала применения кадастровой стоимости.

— Нужно ли платить за предоставление этих данных?

— Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. В 2025 году подготовлено порядка 136 тысяч таких выписок. Подать запрос о получении выписки можно на сайте Госуслуги в разделе «Справки и выписки/Выписки из ЕГРН», а также при личном обращении в один из офисов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Свердловской области
