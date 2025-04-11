В Свердловской области с начала года выдано порядка 135 тысяч выписок о кадастровой стоимости

УрБК, Екатеринбург,16.09.2025. В Свердловской области с начала года выдано порядка 135 тыс. выписок из ЕГРН о ...11.04.2025 Жители Южного Урала в начале 2025 года получили более 138 тыс. выписок из ЕГРН
УрБК, Челябинск, 11.04.2025. Жители Челябинской области в I квартале 2025 года проявили высокую активность в получении ...28.12.2023 Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
На вопросы УрБК ответила замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Лариса Шатунова ...26.12.2023 Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
На вопросы УрБК ответила замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Лариса Шатунова ...27.07.2016 Число заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в РФ выросло в 1,5 раза
В I полугодии 2016 года количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости недвижимости, поданных от физических ...